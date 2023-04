Peternel Péter, Vörös Péter, Borhi Zsombor és Budai Béla volt a vendége a csütörtöki beszélgetésnek. Az öregdiákokban a közös, hogy mindannyian a gépipari iskolában végeztek. Peternel Péter kaposvári rendőrkapitány 1998 és 2002 között volt az intézmény tanulója. Rendészeti szakon végzett, majd a rendőrtiszti főiskolán folytatta tanulmányait. A kapitány a beszélgetés előtt lapunknak elmondta, nagyon sokat kapott a régi iskolájától és tanáraitól, ezért is vállalta szívesen a csütörtöki felkérést. – Évente több alkalommal jövök az iskolába, és igyekszem népszerűsíteni a gyerekeknek a rendőri tevékenységet, hivatást – tette hozzá.

Fotós: Lang R.

Vörös Péter a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgatója elmondta, a technikummal együtt, összesen öt évet töltött az iskolában, ami komoly hatással volt későbbi tanulmányaira. – A kilencvenes évek végén érettségizem a világbanki informatika osztály első diákjai között – emelte ki Vörös Péter. – Talán a legfontosabb dolog, amit itt elsajátítottam az a tanulás tanulásának a módszertana. Ennek az egyetemi évek alatt nagy hasznát vettem – monda a kaposvári campus főigazgatója.

Fotós: Lang R.

Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere is öt évig volt az Eötvös-iskola tanulója. Érdeklődésünkre elmondta, ahogy belépett az intézmény ajtaján, elsőként a menza és a kollégiumi lányok jutottak az eszébe. Kiemelte, az igazi komoly sportpályafutása is innét indult el. – Az iskola minden létező segítséget megadott ahhoz, hogy élsportoló lehessek – hangsúlyozta Borhi Zsombor. – Én is hozzájárultam ahhoz, hogy az iskola támogasson, mert jó tanuló voltam. Nagy hálával tartozom azért, hogy minden megkaptam az intézménytől, és sikereket érhettem el a sportban – tette hozzá az alpolgármester.

Budai Béla vállalkozó, többszörös magyar bajnok raliversenyző az 503-as számú iskola diákja volt a hetvenes években. Autószerelőnek tanult, a szakmája pedig megszerettette vele a sportot. Kérdésünkre elmondta, örült a meghívásnak, mert a diákoknak megmutathatja, hogy az autószerelő végzettséggel is milyen sikereket lehet elérni az életben.

Kiss Ernő, a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium oktatója, az esemény szervezője kiemelte, olyan egykori diákokat hívtak meg, akik sikeresek, ismertek és a diákoknak példaképeik lehetnek. Hozzátette, Némedi Árpád színművészt is meghívták a beszélgetésre, de filmforgatás és színházi előadás miatt nem tudott részt venni az eseményen.