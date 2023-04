Több diákot is megbilincseltek a büntetés-végrehajtás munkatársai az egyetemen. A fiatalok kezén akkor kattant a karperec, amikor odaléptek a standhoz és a munkalehetőségről érdeklődtek. A bilincs csak néhány fénykép erejéig maradt fent, utána gyorsan levették mindenkiről. Szerencsére nem minden munkáltató várta így az érdeklődőket. Látványos bemutatóval azonban többen is készültek. Az egyik cég egy robotkarral nyűgözte le a látogatókat, volt aki memóriajátékkal készült és olyan is, aki látványos kisfilmmel próbálta meg odacsalogatni az érdeklődőket.

Jakabfi Laura Klaudia és Zana Fanni is körbejárta a cégeket. Lapunknak elmondták, tanító szakon tanulnak az egyetemen, de sok más munka is érdekli őket, ezért több ajánlatot is végighallgattak. A Somogy megyei Duráczky EGYMI és Kollégium is kiállítóként vett részt a karriernapon. Gyurina Éva az intézmény főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, utazó gyógypedagógusokra, tanítókra és óvónőkre is szükségük van. Jelenleg 6-7 embernek tudnának munkát adni. Hozzátette, azért is vesznek részt a rendezvényen, hogy vonzó ajánlatot adjanak az érdeklődőknek. A Szabó Fogaskerékgyártó Kft. is bemutatkozott az eseményen. Petheő József műszaki vezető lapunknak elmondta, gépgyártás technológusokat, gépész- és villamosmérnököket keresnek, de szakmunkásokra is szükségük van.