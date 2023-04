A hét minden napján várják a kaposváriakat és a vármegyében élőket a múlt héten megnyílt kaposvári Egészségponton a Polgárok házában. Az épületben a Kaposi Mór Oktató Kórház szakemberei végeznek különböző szűrővizsgálatokat.

Ultrahangos csontsűrűséget és testösszetételt is tudnak mérni az Egészségpontban. Emellett szájüregi, szív- és érrendszeri, valamint stroke-szűrésre is van lehetőség, de a bőr rosszindulatú elváltozásainak korai felismerését is kérhetik azok, akik ellátogatnak az új egészségügyi intézménybe. Az általános szűrővizsgálatokat hétfőtől péntekig végzik reggel kilenc óra és dél között. Kéthetente orvos által végzett szűrésekre is lehet jelentkezni, minden hónap második csütörtökjén fél kilenc és fél egy között, valamint minden hónap negyedik csütörtökjén fél egy és fél négy között.

Inczeffy István, a kaposvári kórház főigazgatója a múlt heti megnyitón kiemelte, aki panasz- és tünetmentesen él, egészségesnek érzi magát, de úgy gondolja, hogy ez mind kevés, az nyugodtan kopogjon be az Egészségpont ajtaján.

– Ez azért jó, mert ha valami baj van, és azt nem érzi a „beteg”, akkor is időben ki tudjuk szűrni – hangsúlyozta Inczeffy István. – Ma már nem képzelhető el az egészséges életmód szűrővizsgálatok és megelőzés nélkül. Mindenki szeretne egészségesen élni, de azért tenni is kell – tette hozzá a kaposvári kórház főigazgatója.