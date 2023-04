Sölch Gellért a 360 millió forintból épült Csiga-biga bölcsőde átadásán úgy fogalmazott: amikor a kisgyermekekről gondoskodunk, azzal az ország és a nemzet jövőjéért is teszünk, a családok megerősítése és a gyermekek védelme kiemelt terület a kormányzat céljai között. Sölch Gellért szerint az újabb bölcsőde átadása jelentős előrelépés, egy ilyen intézmény segíti a családokat, és lehetőséget ad az édesanyáknak, hogy visszatérhessenek munkahelyükre. Az iharosberényi új bölcsődét napelemmel és geotermikus energiával működő fűtési rendszerrel is ellátták. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: azok az álmok, tervek tudnak megvalósulni, amelyeket egy közösség hittel, összefogva és együttműködve képes valóra váltani. Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke úgy vélekedett, a kisgyermekek számára az az ideális, ha hároméves korukig a családban nevelkednek, de ha az élethelyzet, a gazdasági körülmények ezt nem teszik lehetővé, nincs jobb hely számukra egy gondoskodó bölcsődénél. Zsirmon Endre polgármester elmondta: a bölcsődében három csoportszobában 24 kisgyermeket tudnak fogadni a településről és annak körzetéből. A meglévő óvoda mellett épült intézményben torna- és sószobát is kialakítottak.

Iharosberény, 2023. április 15. A 360 millió forintból épült Csiga-biga bölcsõde a Somogy vármegyei Iharosberényben az átadás napján, 2023. április 15-én. MTI/Katona Tibor

Fotós: Katona Tibor