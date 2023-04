Az urakon boxeralsó és ing, a hölgyeken csábító fehérnemű, izgalmas kiegészítőkkel. Ez a dresszkód azokban a klubokban, amelyekben a Kaposváron élő Varga Tamás és párja, Éva töltik szabadidejüket. – Nagyon szeretem ezt a testhez simuló piros ruhát – vette elő a szekrényből Éva a lakkszerű anyagból készült, nem éppen utcai viseletet. – Ez a másik kedvencem. A láncfüzért a bőrszíjjal a mellkasomon viselem, és van hozzá való öv a derekamra. Ez csak néhány izgalmas kiegészítő a ruhatáramból – mutatta sorban a különböző „partiruhákat”, amelyeknek néhány kedvére való darabját Tamás vásárolta. A swingerklubokban ezek a ruhák olyannak számítanak, mint egy bálban a nagyestélyi: alkalomhoz illőek.

– Én nem sminkelem magam, nem ezen múlik a siker. Gyakran találkozni olyan hölgyekkel, akiken látszik, hogy órákig cicomázzák magukat, aztán a végén csalódottan, sírva mennek haza, mert más történik, mint amire számítottak. Sok könnyet láttunk már ezekben a klubokban. A párok megérkeznek, a férfi többnyire hamar megtalálja a számítását, közben a hölgyet magára hagyja. Nem minden párnak való, főleg azoknak nem, akik egy elromlott házasságot így szeretnének helyrehozni – mesélte Éva.

– A mi kapcsolatunkra kifejezetten jól hat a swinger. Nálunk az egyik legfontosabb szabály, hogy sosem hagyjuk magára a másikat. Mindenben együtt veszünk részt, nem veszítjük szem elől a másikat, pontosan tudjuk, mi történik a partnerünkkel – kapcsolódott a beszélgetésbe Tamás, aki teljesen természetesnek találja, hogy másokkal is megossza azokat a testi örömöket, amelyekben partnere részesíti, cserébe ő is más hölgyekkel teheti azt, amiről a legtöbb férfi csak álmodni mer.

A kaposvári pár évek óta tudatosan tágítja a kapcsolata határait, s mindketten arról győzködnek, ezt eddig egyikük sem sínylette meg. – Ami a klubokban történik, azt nem tartjuk megcsalásnak, hiszen egymás mellett vagyunk, minden a partnerünk szeme láttára történik, és ő is ugyanúgy részt vehet benne, mint én – magyarázta Tamás.

– Nem irigykedem, jó látni, ahogy a párom jól érzi magát. Csak akkor szoktam lehunyni a szemem, amikor többen körben állnak és néznek. Néha ettől zavarba jövök – árulta el Éva, aki bár felszabadultan mozog a legtöbb ember számára idegen közegben, mégis úgy érzi, párja nélkül egy lépést sem tenne az efféle szórakozásért.

– Nem mindegyik hely tetszett. Sajnos vannak olyan helyek, ahol nem korlátozzák a vadászó férfiak arányát, és az is előfordult már, hogy beléptünk egy klubba, ahol azonnal „teljes fegyverzetben” megrohamoztak a férfiak. Az ilyen helyeket nem szeretem. Egyedül, nőként kihívás lenne, ám a párcsere nagyon vonzó – sorolta élményeit Éva, aki Tamással hét évvel ezelőtt, közös munkahelyükön ismerkedtek meg. Éltek ők klasszikus házastársi kapcsolatban, ám az – ahogy Tamás fogalmazott – idővel megkopott. Egy idő után közösen jártak egy Budapest környéki közkedvelt naturista strandra, s később mindketten kacérkodni kezdtek a párcserével. Interneten, fórumokon néztek utána a privát lehetőségeknek, ám gyakran csalódtak, mert nem azt kapták, amire számítottak, ezért választották a klubéletet úgy másfél évvel ezelőtt.

– Az első alkalommal néhány percig mi is pirultunk, ám hamar feloldódtunk. A legtöbb klubban van társalgó, ahol lehet beszélgetni. Az sem biztos, hogy egy este attól jó, ha mindenképpen történik valami. Előfordulhat, hogy attól érezzük jól magunkat, ha csupán nézelődünk – vette vissza a szót Éva.

– A klubban a legfontosabb szabály, hogy ha nemet mondanak, azt komolyan kell venni. Az elutasítást sem szabad azonban kudarcként megélni. Szeretném eloszlatni azt a téveszmét is, amely szerint a swingerklubban mindenki mindenkivel ész nélkül szoros testi kapcsolatba kerül – mondta Tamás, aki kiemelte: a lényeg szigorúan a párcsere, esténként két-három párral kerülnek kapcsolatba. Ők még abba sem mennek bele, hogy valaki harmadikként beszálljon hozzájuk.

– Különböző korosztályokkal találkozunk, a legtöbben talán a negyvenesek és ötvenesek közül kerülnek ki, de jönnek harmincasok is, és hatvanas hölgyek. Ez utóbbi korosztály képviselőjeként gyakran találkozunk egy hölggyel, akinek nagyon extrém fehérneműi vannak, és mindig talál partnert magának – mondta a férfi.

– Bár korlátlan az étel- és italfogyasztás, még nem találkoztunk kötekedő részegekkel, mindenki kulturáltan és udvariasan viselkedik – mondta Éva, aki azt is elárulta: korábbi házasságából származó felnőtt lánya mára ezzel együtt is elfogadta édesanyját. – Egy pillanatig sem bírált érte, ahogy azok a barátok sem, akiket eddig bizalmunkba fogadtunk, és meséltünk nekik a hétvégi kiruccanásainkról.

Tudatosan tágítják mindketten a kapcsolatuk határait

Tamás és Éva már Kaposváron is kipróbálták a párcserés szórakozást, már a somogyi vármegyeszékhelyen is találtak swingerklubot. – Úgy tapasztaltuk, Kaposváron is alakul valami. Kétfajta szervezéssel találkoztunk. Egy helybélivel, amely házibuli jellegű volt. A másikat, egy néhány fős, összeszokott utazó társaság szervezte – árulta el Tamás és Éva, akik a swingerklubokban eddig maximális higiéniás körülményeket tapasztaltak.

– Valamennyi helyiségben tornyokban áll a tiszta törölköző, és az óvszer. Mindegyik használata ránk van bízva. Tizenöt–negyven pár vesz részt általában a bulikon időponttól függően, s egyáltalán nincs tömegrendezvény jellege – mondták. – A klubokba átlagos kinézetű, teljesen hétköznapi emberek járnak, akik bármikor szembejöhetnek velünk az utcán.