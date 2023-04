– Január közepén Veszprémben, az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat megnyitóján, amelyen részt vett Novák Katalin is , jeleztem, hogy szívesen látnánk elnök asszonyt Somogyországban egy késő tavaszi napon, amikor átadjuk a Vármegyeháza megújult Dísztermét – emlékezett vissza Biró Norbert.

– Viszonylag gyors visszajelzést kaptam, hogy nem egy eseményre, hanem kétnapos látogatása érkezne hozzánk az államfő a tervezettnél korábbi időpontban, még a felújítási munkálatok alatt. Így sajnálattal kellett lemondanunk átadási ünnepségünk tervéről. Viszont jó hír volt, hogy nem csak egyetlen helyszínre korlátozódik a program, hanem a Drávától a Balatonig több település is bemutatkozhat.

– Megtisztelő volt, hogy engem kértek fel a látogatás szervezésében és lebonyolításában való részvételre. Meghatározott szempontsor szerint vártak javaslatokat tőlem, melyeket alaposan túltervezve küldtem meg a Sándor-palotába. Ezek középpontjában az állt, ahogy mi látjuk vármegyénket, ahogy azt mi szeretnénk bemutatni. Hamar kiderült, már a javasolt helyszínek bejárása során, hogy az időfaktor, a két település közötti utazás nem teszi lehetővé, hogy az eredeti terveket valósítsuk meg. Így maradtak ki kényszerűen programok, illetve kerültek is be újak.

Sokan szerették volna, ha az ő településükre is ellátogat a köztársasági elnök, de két napba sajnos nem fér bele 246 település meglátogatása, megismerése. A tucatnyi kiválasztott helyszín viszont ha teljes képet nem is mutatott ebből az országnyi vármegyéből, de szerepet kapott hagyomány, oktatás, turisztika, gazdaság, egyházi élet, hátrányos helyzetű terület bemutatása, kultúra és sport is. A médiaérdeklődésnek köszönhetően nem csak a köztársasági elnök, hanem az egész ország kicsit közelebb került Somogyországhoz, kicsit jobban megismerhették vármegyénket, s ezzel reményeim szerint sikerült sokak kíváncsiságát felkelteni, hogy meglátogassanak bennünket, megismerjék még jobban mindazt, amire büszkék az itt élők.