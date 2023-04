Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából, Szerbiából és Erdélyből is érkeztek versenyzők a különleges versenyre. Köffer Lajos 1997-ben elsők között kezdte a versenyzést.

– Bicikliztem a németjuhászommal, akivel később versenyre is beneveztünk. Nagyon megfogott a kutyafogatos versenyzés és magam is belevágtam – mesélte a kezdeteket a civilben kútfúrással foglalkozó férfi, aki már világversenyeken is indult a kutyáival. Általában hetente kétszer edzenek, novembertől, versenyszezonban háromszor is.

– Vékony, nyurga kutyákkal versenyzünk, jelenleg tíz bevethető és egy kiöregedett kutyánk van – mutatta a fogatokat, amelyeket nemcsak hajtani, hanem befogni is művészet.

Fotó: Lang R.

Kaszóban huszonhét kategóriában álltak rajthoz a versenyzők, amely annál izgalmasabb volt, minél több kutyát fogtak a háromkerekű hajtókocsik elé. A három és fél kilométeres erdei pályát akár nyolc perc alatt is teljesítették. A fogatok elérték a 40 kilométeres sebességet is

– Gyakran nézik a háromkerekű kocsit az autó tetején, és a kutyák is kuriózumnak számítanak, amikor a városon átsétálunk velük, ahogy az erdei utakra igyekszünk – mesélte Farkasné Bense Réka, aki Győrből érkezett. Négy kutyát hoztak magukkal, de csak kettőt fogtak a kocsi elé.

Kerékpárosok és futók is versenyeztek póráz végére kötve. Fotó: Lang R.

– Harminc évig fociztam és kiöregedtem, kerékpározni és futni kezdtem négy évvel ezelőtt kezdtem a kutyával futni – mondta Vad József, aki válogatottként világversenyekre is kijutott már. Kislánya szinte vele együtt kezdte a versenyzést.

Sz.cs. sz.: száguldás, csaholás, szerelem.

Fotó: Lang R.

– Napjainkra inkább a kutyás futók és a kerékpárosok lettek többen. Húsz évvel ezelőtt még sokkal több hat-nyolc kutyás fogat versenyzett. – mondta Dér Andrea, a verseny szervezője, aki szeptembertől májusig minden hónapban rendez kutyás versenyeket. Kaszóra az egyik versenyző invitálta a résztvevőket, aki a környéken lakik.