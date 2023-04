Megkezdődött Balatonfenyves és Balatonszéplak-felső állomásának teljes körű felújítása. Az új állomások modern utasváróval, vizesblokkal, jegykiadó automatával és pénztárral is el lesznek látva. A ledes világítás mellett a hűtést-fűtést hőszivattyús rendszerrel biztosítják, valamint napelemekkel is ellátják az épületet. A két projekt keretében akadálymentesített parkolókat, kerékpártárolókat alakítanak ki, valamint korszerűsítik az utastájékoztatási rendszereket, s ezeken túl környezetrendezést is végeznek. Balatonfenyvesen ezen túl közvetlen lépcső épül a peronhoz és új járdakapcsolatot alakítanak ki a kisvasút irányába.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár a fenyvesi vasútállomásnál mondott beszédében rámutatott arra, hogy az elmúlt években a dél-balatoni vasútvonal egy komplex fejlesztésen esett át, melynek egy újabb eleme a most megújuló két vasúti megállóhely. Kiemelte: a minisztérium azon dolgozik, hogy a közlekedés fejlesztésével hozzájáruljon a magyar gazdaság fejlesztéséhez és támogassa az emberek mobilitását. Witzmann Mihály köszöntőjében azt mondta: a Balaton térségében élők sokat vártak arra, hogy olyan kormányuk legyen, amely nem csak akkor számít a Balatonra, ha adót kell behajtani, hanem akkor is, ha fejleszteni kell. – Megújult mind a déli, mind pedig az északi parton a vasúti infrastruktúra, folyamatosan fejlesztik a Balatoni Bringakört, a balatoni hajózást és több strandfelújítás is történt – tette hozzá. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta: a dél-balatoni vonal felújításával sokat javult a közösségi közlekedés versenyképessége, az InterCity vonatok a Budapest és Balatonfenyves közötti távot két óra alatt teszik meg. – Idén arra számítunk, hogy a balatoni vonalak utasszáma a tavalyi, több mint hárommilliós rekordot is meghaladja, hosszú idő óta 2022-ben fordult elő első ízben, hogy a balatoni utazáshoz ugyanannyian választották a vonatot, mint a személygépkocsit – emelte ki a vezérigazgató. Az építkezések várhatóan 2023 decemberében fejeződnek be, de a balatonfenyvesi peront érintő munkák már ezt megelőzően, a nyári főszezonig megvalósulnak, így nem kell számolni korlátozással a balatoni nyaralási csúcsidőszak alatt.