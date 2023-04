Ahogy arról az előkészületek idején írtunk is, idén is kitettek magukért a kéthelyiek. Csaknem tizenkétezer tojás került fel a település központjában álló fára. A húsvéti dísz mellett egy kivilágított tojás­alagút, egy óriási szalmanyúl és óriástojások is jelzik az ünnep közeledtét. Minden évben a csodájára járnak, hogy fotókon örökítsék meg a különleges dekorációt. Mutatunk pár fotót az elkészült látványosságról.

Fotós: Varga György/MTI