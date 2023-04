Kézművesfoglalkozás, állatsimogató és tojásfestés is várta a rádpusztai Húsvéti vigadalom látogatóit. Bor Petra kisfiával, a három és fél éves Ábellel érkezett, s a gyors terepszemle után először tojást festettek, később a kirakós játék felé vették az irányt. A budapesti Kedves Zoltán családjával második alkalommal vettek rész a rendezvényen. A fiatalember szerint remek ötlet, hogy az ünnepi hétvége alatt a kisgyermekesek is megtalálhatják azt a programot, ahol a családi apraja-nagyja közösen, kényelmesen kikapcsolódhat.

– Még szerencse, hogy sátor alatt vagyunk ebben a cudar időben – mondta a balatonlellei Mátyás Lászlóné, aki selyemvirágait hozta el. A lakásdekorációk között tulipán, nárcisz éppúgy akadt, mint kála, jácint vagy írisz. Az édesszájúak sem csalódtak: a retro-felhozatalból a törökméz és a kakasnyalókán kívül nem hiányzott a ropogós grillázs és a mézes puszedli sem. S miközben az egyik vevő épp a kínálatot vette szemügyre, ezalatt Flak-Weisz Bianka újabb alkotásra készült: a két éves Liza egy hercegnős arcfestést kért.

A kaposvári Meistro Lovastanya szombati családi napjára több mint 500-an zarándokoltak ki. A kutyás, lovas és íjász bemutatón kívül a póni ovi lovasai is ízelítőt adtak tudásukból, buborékfújás és fahal horgászat is tarkította a programot, s a csokitojás keresés ezúttal is nagy sikert aratott. A pályán nagyjából 1500 édességet találhattak a fiúk, lányok.