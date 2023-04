– Különlegesek a bonbonok, lenyűgöző édességek készülnek itt – mondta Pavica Biondic-Ivankovic, a viroviticai szakképzőiskola igazgatója a csütörtöki tanfolyamon. – Ezúttal is örömmel jöttünk, nagyon kedvesen várták a csapatunkat. A két iskola közötti kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza, s azt gondolom, hogy a hatékony együttműködés alapvetően a fiatalok javát szolgálják. Az új tudás, amit egymástól tanulunk, előbb-utóbb beépülhet a képzési programba. Iskolánkba jelenleg 350 diák jár, a szakácsokon és cukrászokon kívül pincérek oktatásával is foglalkozunk.

Melita Balenovic cukrász­oktató, aki 20 éve tanít, szívesen jelentkezett a kaposvári képzésre, melynek a Nemzetőr sori műhely adott otthont. Társaival karamellel töltött fehér csokis bonbont készített, s alighogy befejezték, a kávés édességgel folytatták a feladatot.

– Látványos a bemutató, a csapat ügyesen megcsinálta a feladatokat, s egyértelmű, hogy szívesen dolgozott mindenki – mondta mosolyogva Mario Grguric oktató. – Döntő, hogy a tanárok a nagy projekteken kívül rövidebb, tartalmas szakmai programokon is részt vegyenek.

Mihajlovits Róbert oktató, olimpiai és vb-bronzérmes mestercukrász tartotta a csütörtöki tanfolyamot, Kárász László, a KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola igazgatója azt mondta: nemrég lezártak egy sikeres közös projektet a viroviticai középiskolával.

A kaposvári küldöttség kora tavasszal a szomszédos országban járt, ahol együtt mediterrán ételsort készítettek, a horvátok most viszonozták a látogatást. Kiemelte: a korszerű szakmai és elméleti ismeretek átadásán kívül az is hasznos, ha az oktatóknak kitekintésük van a nemzetközi folyamatokra. Ezt a törekvést is segítheti a határon átívelő kapcsolat.

