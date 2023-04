Egy régi szolgálati orvoslakást újítottak fel Somogyszilben a nyár folyamán. – Diákok segítettek kifesteni és mázolni a régi orvoslakás két szobáját, amelyben falumúzeumot hoztunk létre – mondta Szakály László, a település polgármestere. Egy korábban somogyszili helytörténész, a történelemtanár Lesz Gyula dukumentumokat és régi tárgyakat bocsátott az újonnan alakult intézmény rendelkezésére.

– Hozott őskori leleteket, kőbaltát, csiszolókövet is a múzeumnak. A falu életéből fennmaradt régi dokumentumokat, birtokleveleket, régi adásvételi bizonyítványokat, és a világháborúk idején készült fényképeket is kaptunk tőle – mondta Szakály Lászlóné, a gyűjtemény gondozója.

A múzeumot nyár óta folyamatosan rendezték be. Cipészműhely, konyha, szoba és iskolarészlet is helyet kapott a kiállítóteremben. Régi iskolanaplókat is láthatnak a mostani iskolások, akiket napjainkban már digitális formában értékelnek a tanárok.

Az új falumúzeumot szombaton adták át a nagyközönségnek, akik előzetes bejelentkezés után tekinthetik meg az állandó kiállítást.