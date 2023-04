Csincsi Erzsébet néhány hónap híján, egy éve dolgozik a Volánbusznál. A 42 éves édesanya korábban óvodai dajka volt és időseket is gondozott. Gyerekkori álma volt, hogy buszsofőr lehessen. Édesapja nyomdokaiba akart lépni, aki az 1980-as évek elején dolgozott buszvezetőként. Csincsi Erzsébet érdeklődésünkre elmondta, egy külön képzésen szerezte meg a vezetéshez szükséges papírokat. A Volánbusz kötelekéhez tavaly június elsején csatlakozott.

– Könnyen be tudtam illeszkedni, mert Siófokon van még egy női munkatársam, aki öt éve dolgozik itt, ezért a férfi kollégák gyorsabban elfogadtak – mondta Csincsi Erzsébet. – Az utasoknál azonban még mindig szenzáció, ha meglátják, hogy én vezetem a buszt. Gyakran leolvasom a szájukról, hogy hűha női sofőrünk lesz. Egyszer egy idősebb férfi megállt az ajtóban és azt mondta, nem tudja, hogy felszálljon-e, vagy menjen egy másik busszal? Erre azt válaszoltam, rábízom, csak akkor döntse el. Mielőtt leszállt, odajött hozzam és megjegyezte, köszöni az élményt, kellemesen csalódott – mesélte tapasztalatait a buszsofőr, akivel leggyakrabban Siófokon és környékén találkozhatnak az utasok, de alkalmanként Kaposvár felé is elvezeti járművét.

Fotó: Muzslay Péter

Szabó Veronika a kaposvári helyi járatos buszokat tavaly nyár óta vezeti. Számára a járművek kisautónak számítanak, korábban öt évig nemzetközi kamionsofőrként dolgozott.

Fotó: Muzslay Péter

– Néha még most is előfordul, hogy amikor felszállnak az utasok, akkor úgy esnek fel, mert teljesen el vannak csodálkozva attól, hogy női sofőr vezet – mondta Szabó Veronika. – Az utazás után azonban többen is azt mondták, hogy biztonságban érezték magukat mellettem. Ez nagyon jól esik – tette hozzá a buszvezető. Szabó Veronika arról is beszélt, kedvenc útvonala a töröcskei. A szép táj és a kedves utasok miatt is szeret arra járni.



Nők jelentkezését is várják a társaságok

A Volánbusz kommunikációs osztálya elmondta, országszerte várják a jelentkezést. Somogy vármegyébe 12 autóbusz-vezetőre lenne szükségük. A dolgozókat Kaposvár, Siófok, Nagyatád, Marcali, Mernye–Magyaregres térségébe és Böhönyére keresik. A sofőrök bére a ledolgozott időtől, a vezetési időtől is függ. Somogyban a teljes munkaidős autóbusz-vezetők átlagos bruttó bére a félmillió forintot is elérheti, és azért is kaphatnak pénzt, ha üzemanyagot takarítanak meg. A Kaposvári Közlekedési Zrt.-nél is szükség van buszsofőrökre. Neugebauer András, a társaság közlekedésszervezője elmondta, többen is elmennek nyugdíjba, emiatt öt sofőrt tudnának felvenni.