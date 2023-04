Nem ördögtől való, de ha szükséges a gyermeknek adni, azt is tudnia kell a szülőnek, hogy mikor és milyen körülmények között veszi el tőle – tartják a kisgyermeknek adott cumiról a szakemberek.

– Valóban sok helyzetet meg tud menteni a cumi – mondta Elekes Eszter fogorvos. – Azt viszont tudni kell, hogy a fogacskák megjelenése után el kell hagyni, mert a gyermek előre nyomja a nyelvével, amitől az első fogak kifelé kezdenek állni. Ennek következtében a gyermeknek nyitott harapása lesz, vagyis egy „lyuk” keletkezik elöl, a fogsorában. Kialakulhat nála szájlégzés, ami a fogínyt kiszárítja és a fogak fájdalmához vezet – mondta a fogorvos, aki azt javasolja, hogy a beszédfejlődés időszakában, nappal már mindenképpen hagyja el a gyermek a dudlit. A cumizás megkésett beszédfejlődést okozhat, ami lavinát indíthat el a család és a kicsi érzelemvilágában.

– A beszéd egy komplex folyamat. Egy hidat jelent a bennünk zajló érzések és a világ között. A gyermek amúgy is fejlődésben lévő beszéde érthetetlenné válik cumival a szájában – világított rá Cselikné Sógorka Martina, logopédus.

– A cumi rendellenes helyzetben tartja a nyelvet. Az alsó fogsor mögé szorítja le, ami ha úgy marad, később nem alakul ki a szájpadra simult, nyugalmi állapot. Ennek a folyamatnak úgynevezett nyelvlökéses nyelés lehet az eredménye, ami az alsó fogsort kinyomja, táplálkozási nehézség is kialakulhat. A gyermek hiába akar beszélni, ha pösze, és ettől nem értik, mit mond, az belső frusztráltságot okoz nála – mondta a logopédus. Leginkább a másfél-kétéves életkor a legkritikusabb.

– A dackorszak is beköszönt, a meg nem értettség, és a gyermek verbálisan még nem tudja kifejezni magát – hívta fel a lelki háttérre a figyelmet a szülő-csecsemő konzulens Kis-Kovácsné Vancsa Barbara. Szerinte nem is a cumival van a legnagyobb probléma, hiszen a gyerekek az ujjuktól kezdve a borostyán­nyakláncukon át a cumiláncig mindent szopogatnak, köszönhetően a velük született igényeknek. Az anyatejjel táplált gyermekek esetében az édesanya több alternatívát is megtalál a gyermek megnyugtatására, mert nem tudja minden időben, minden helyzetben a szoptatással történő megnyugtatást biztosítani. Ezért a ringatás, az éneklés, a simogatás, a puszi és egyéb módszerek is elfogadottá válnak a gyermek számára, amelyek megnyugtatják. A cumi azért veszélyes, mert bármikor kéznél van.

– A cumi felett mindig a felnőttnek kell rendelkeznie. A gyermeknek is tudnia kell, hogy milyen helyzetekben kaphatja meg. Például ha beüti valamijét, vagy elalvásnál. Ez segíti a gyermek önszabályozásának kialakulását. Ha a gyerek irányít, a közös szabályozás nem alakul ki – mondta a szülő-csecsemő konzulens, aki szerint dominóeffektus alakulhat ki a cumizás kapcsán, amely évekkel később hosszas, szakemberek bevonásával való küzdelmet sejtet. Erről tartanak előadást szakemberek bevonásával a Kaposbaba Fejlesztőházban április 20-án.

Van megoldás a váltásra

Sz, z, c, s, zs, cs, t, d, l, n – akár ilyen sok mássalhangzó helyes kiejtésének rovására is mehet a cumizás. Pár hónapos kontroll nélküli cumizás több évvel később még mindig maradványtüneteket okozhat, akár lelkileg is.

– Nem jó módszer, ha azt mondjuk a gyereknek, hogy elviszi a kukás bácsi, vagy odaadjuk a Mikulásnak. Kell egy úgynevezett „parafunkció”, vagyis inkább cseréljük el valamire a megszokott cumit. Talán a legjobb, ha felajánljuk a saját közelségünket. Ne csak elvegyük, hanem találjunk helyette valamit megoldást. Ezzel elkerülhetjük a későbbi csipkedést, tikkelést, vagy akár székletvisszatartást – javasolta Kis-Kovácsné Vancsa Barbara.