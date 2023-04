Siófokon, az Aranyparton két mólóját felújíttatta a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a két móló állami tulajdonú, nem tervezik azok önkormányzati tulajdonba adását. Az üzemeltetési megállapodásról még folynak az egyeztetések.

A vízügy a móló körül megtisztította a medret, felszámolta az illegális csónakkikötőt. A két móló környékéről 19 veszélyes acélkarót, két parti lejárórámpát, egy kislétrát, egy vízibicikli kiemelésére szolgáló stéget és egy horgonyt helyettesítő, életveszélyes eszközt távolítottak el. Az előterjesztések szerint az önkormányzat számára kedvező a két mólóért fizetendő bérleti díj, azok turisztikai hasznosítását tervezik. A döntés az áprilisi képviselő-testületi ülésen várható.

A Balaton-parton az idén több helyen is folytatódik a meder tisztítása. Önkormányzatokkal és a vízi polgárőrséggel együttműködve horgászkarókat, felborult stégeket, illegális bejárókat számoltak fel. Szerintük, ha mindenütt megvalósulna az összefogás és lenne elegendő pénz, akkor is hat évbe telne a Balaton teljes medrének mentesítése az oda nem való, sokszor veszélyes, illegális tárgyaktól.

A helyzet javulásához szükség van a folyamatos ellenőrzésre, szemléletváltásra és a horgászok egyéni felelősségvállalására is.