Áder János tartott előadást klímaváltozásról, a környezetvédelem fontosságáról pénteken Lellén. Sokan gondoljuk, hogy időszerű, míg mások csak porhintésnek tartják az egészet. Valljuk be, érhető is, hogy két táborra szakad a környezet megóvásáról gondolkodók tábora. Hiszen annyira összetett és soktényezős a probléma, hogy ha nagyon beleássuk magunkat, akkor is csak a felszínt kapargatjuk. Így aztán marad legtöbbünk számára az aktuális megmondóemberek szava, s aszerint, ki mond a saját álláspontunkhoz jobban illeszkedőt, hallgatjuk meg, és fogadjuk el véleményét. Greta Thunberg radikalizmusa a világ megmentéséért sokakat riaszt, annak valós igazságtartalmától függetlenül. Ostorozza a nagyvállalatok és a nemzetek vezetőit egyaránt, egyelőre úgy látszik roppant kevés sikerrel. Születnek egyezmények, melyekbe cégek, országok kényük-kedvük szerint lépnek be, aztán sértődötten ki, de egyébként sok minden nem történik.

Aki ezt nem hallgatja szívesen, annak ajánlható az előző amerikai elnök megkérdőjelezhető igazságtartalmú és remélhetőleg magánvéleménye, miszerint nincs itt semmi baj, az egész globális felmelegedés csupán a kínaiak trükkje a gazdasági világhatalom megszerzésére.

Látni kell: ha nincs összefogás és közös gondolkodás, már csak akkor fogunk csodálkozni, mikor egyértelművé válik: elkéstünk.



Fogadjuk el végre: a globális felmelegedés nem a kínaiak trükkje