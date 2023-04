Az elmúlt 16 évben már több mint 350 ezer kilométert tett meg az utakon a bőszénfai önkormányzat falubusza. A járművet naponta használják, a leg­gyakrabban a gyerekeket szállítják vele. Nyitrai István polgármester lapunknak elmondta, a busz nagyon rossz állapotban van, tavaly 750 ezer forintot költöttek arra, hogy felújítsák, és várhatóan idén is több százezer forintot kell áldozni rá.

– Rég eljött az ideje, hogy újat vásároljunk, s ez csak támogatással sikerülhet – hangsúlyozta Nyitrai István. – A kultúrházunkra és az egyik útszakaszra is ráférne már a felújítás, de várhatóan egyiket sem tudjuk elvégezni az idén. A bőszénfai polgármester arról is beszélt, hogy a legismertebb rendezvényüket is fel kellett adják. Egyelőre nincs kiírva ályázat, a saját költségvetésükből pedig nem tudnak áldozni arra, hogy az idei őszi lecsófesztivált megtartsák, ezért az esemény várhatóan elmarad. A polgármester hozzátette: a belvíz elvezetését ugyanakkor meg tudják oldani az idén. A 145 millió forintos eredményes pályázatuk megvalósítása a tavalyi évről csúszott át az ideire.

Az 540 lelkes Somogyfajszon is jól meggondolják, hogy mire költenek. Sall István polgármester elmondta, szorosra kell húzniuk a nadrágszíjat, mert az önkormányzatnak nincsen tartaléka, ezért csak a legszükségesebb dolgokra adnak ki pénzt. – Fejlesztésekre nem jut idén, az biztos – hangsúlyozta Sall István. – A mienkhez hasonló falvak csak támogatásból tudnak előre jutni. A számláinkat ugyan ki tudjuk fizetni, de ennél többre sajnos a magunk erejéből nem telik – tette hozzá a somogyfajszi településvezető.

A heresznyei önkormányzat idei összköltségvetése 122 millió forint. Ebből nagyjából 10-15 milliót tudnak fejlesztésre fordítani. Rengel László, az alig 300 lelkes falu polgármestere érdeklődésünkre elmondta: más községekhez hasonlóan csak pályázati támogatással boldogulnak. Anélkül a nagyobb beruházásokat nem tudják megvalósítani. Hozzátette, a félretett forintjaik az épületeik karbantartására és az ipari park szennyvíz-rákötésének finanszírozására lesznek elegendőek, s jut majd pénz a sírkertre is.

Bazilika már van, művelődési házat is szeretnének

Az andocsi önkormányzat idei költségvetése 380 millió forint, amely tartalmaz egy korábbi vidékfejlesztési programos piaclétesítési pályázatot is. Werner Józsefné polgármester lapunknak elmondta, tekintettel arra, hogy a falunak van iparűzési adóbevétele, és megkapták a központi költségvetésből is a kiegészítést, ezért a megemelkedett rezsiárak mellett is, szorosan ugyan, de ki tudják gazdálkodni a működés költségeit. Saját forrásból 2,3 millióért vásároltak egy beépítetlen területet a faluban, 1,8 millió forintból a szabadtéri színpad fölé egy tetőt, másfél millióból az egyik épülethez egy kerítést építenek majd. Werner Józsefné kiemelte, régi vágyuk egy művelődési ház építése. Számításaik szerint ehhez 300 millió forintra lenne szükség. Egyelőre azonban nem sikerült ehhez támogatást szerezniük.