Egymás után pattantak nyeregbe a gyerekek az egyik kaposvári lovardában. Két oktató tanította őket. A többiek eközben a klubhelyiségben alkottak. – Én már nem először táborozok itt, naponta kétszer lovagolok. Kabala a kedvencem, szeretem a csapatjátékokat is, amelynek a végén mindig valami nasit is kapunk – mondta el Dakos Noémi, aki éppen festett.

Változatos a program a táborban.

Fotós: Lang R.

A táborozók között négy fiút is találtunk, köztük Szabó Mártont is. – Kicsi koromban egyszer ültem lovon és most másodszor. Nagyon jól összebarátkoztam Málnával – mondta el a táborozó, akinek egész héten tart még a tavaszi szünet.

Nagy az összhang.

Fotós: Lang R.

– A húsvét előtti és utáni napokban szerveztünk napközis tábort, szombaton tojást festettünk, kedden és szerdán tavaszi díszek készülnek – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a lovarda vezetője.

Interaktív foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek.

Fotós: Lang R.

Hozzátette: a lovaglás és kézműves foglalkozások mellett interaktív oktatáson is részt vehettek a gyerekek. – A nyuszikkal és bárányokkal is megismerkedhettek, mindegyik állatot közösen etetjük, három barikát cumisüvegből táplálunk – jegyezte meg Patakiné Kiss Katalin.

A kisebbek körében népszerű a lovas tábor.

Fotós: Lang R.

Kiemelte: leginkább az alsós korosztály táborozik náluk, a kaposvári gyerekek mellett a fővárosból is érkeztek gyerekek, akik a nagyszülőknél töltötték az ünnepeket. – Sok szülő már dolgozik, de van olyan iskola, ahol az egész hetet kiadták szünetnek, így számukra nagy segítség, ha egy-egy napra felügyeletet tudnak gyermekeiknek biztosítani, közben élménydús programokon is részt vesznek – emelte ki Patakiné Kiss Katalin.

Ahol nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet, ott marad a táborozás.

Fotós: Lang R.

Sok gyermekre a nagyszülők vigyáznak, vagy a szülők szabadságot vesznek ki. Több család pedig meghosszabbította a szállodai pihenést. – A családok átlagosan két és fél éjszakára érkeztek hozzánk a húsvéti ünnepekor, de egész héten telt házzal üzemelünk – mondta el Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel. Hozzátette: a legtöbb vendég családjával látogatott el hozzájuk, többségében óvodás és kisiskolás gyermekkel. – Minden nap készülünk nekik animációs programokkal, hogy a szünidőt tartalmasan tölthessék nálunk - emelte ki Tóth Gergely. Kiemelte: a tapasztalatok szerint az ünnepkörhöz kapcsolódó foglalások nem egy-egy napra, hanem több napos tartózkodásra szólnak.