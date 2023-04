Első helyezett lett a Highlights of Hungary kezdeményezésén a „no till”, vagyis a talajbolygatás nélküli mezőgazdaság technikáját alkalmazó, pusztakovácsi Berend Ferenc. A Highlights of Hungary kezdeményezésének célja az volt, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén évente elismerjék és megismertessék a leginspirálóbb történeteket. A pusztakovácsi mezőgazdászt Borbás Marcsi nevezte a versenybe, amely a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket díjazta. Tíz nagykövet fejenként öt kiválóságot nevezhetett be kategóriák nélkül a versenybe.

Berend Ferenc Budapesten, a Magyar Zene Házában kapta meg a nagykövetek díját. – Borbás Marcsival találkoztunk a díjkiosztó előtt, de egy szóval sem utalt rá, hogy én lettem az első – mondta Berend Ferenc. – Nagy titokban tartotta mindenki. Ahogy sorolták a díjazottakat, már nem is gondoltam rá, hogy én is megkaphatom. Amikor a nevemet mondták, a páromhoz fordultam és megkérdeztem: tényleg a mi nevünket mondták? – mesélte a díjkiosztó legizgalmasabb pillanatát a somogyi mezőgazdász, aki 2017-ben kezdett kísérletezni a talajbolygatás nélküli gazdálkodással. 2019-ben már teljesen átállt a talaj pusztulását megállító és regenerálódását segítő művelésre, amely a talaj vízmegtartását is elősegíti. Berend Ferenc kétmillió forint értékben vásárolhat majd eszközöket a vállalkozása fejlesztéséhez a díjnak köszönhetően, valamint az első tíz helyezettel együtt jó példaként bemutatják a nagyközönségnek is.