Ugrálva, kézen állva, szaltózva, egyedül és párban is megmutatták tehetségüket a Nagyatádi Kötélugró Klub növendékei a Munkácsy gimnázium aulájában megszervezett gálán. A diákok többféle ugrálókötelet használtak a produkciójukhoz, amelyet a nyári amerikai világbajnokságon is szeretnének majd bemutatni.

Nemes Lilla kötélugró elmondta: már hat éve űzi ezt a sportot. Tavaly egyik társával sikerült eljutnia Pozsonyba az Európa-bajnokságra, idén pedig hárman kijutottak Coloradoba a világbajnokságra is, amelyet majd júliusban rendeznek meg. Nemes Lilla kiemelte: ahhoz hogy el tudjanak utazni a tengeren túlra, támogatókra van szükségük.

– Ez a legnagyobb tervünk és álmunk az idén, hogy eljuthassunk Amerikába – mondta a kötélugró. – Nagyon sokat gyakorlunk most is, de majd ha véget ér a tanév, akkor sokkal többet tudunk együtt lenni és készülni a világeseményre – tette hozzá Nemes Lilla.