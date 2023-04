Megilletődöttség és felszabadult öröm együtt volt jelen azon a találkozón, amelyet a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 1983-ban végzett, egykori 4. E osztálya tartott az elmúlt hétvégén. Pálfi György volt az osztályfőnökük, s úgy tűnik, a diákok sikeresen vették az élet állította akadályokat. A 41 fős társaságból 8-an az égi alma materből figyelik az itt maradottakat. Elhunyt tanárokért és diáktársakért égett az emlékezés gyertyája, melynek lángjába feledkezve ikonikus pedagógusarcok tűntek fel: Krasznai Csöpi bácsié, Klujber Lászlóé, Marek Jánosé, Szekeres Erzsébeté, Visi Vilmosnéé, Horváth Tiboré, Csorba Lajosnéé, Iharos Csabánéé, de sokan emlegették a még jó egészségben lévő Szántó László tanár urat, Puchmann Istvánnét és Fekete Lillát is.

A kellemes hangulatú együttléten, melyet ötévente rendeznek az „örökifjú” gimisek, negyven esztendő került nagyító alá.

Angliában élő kutatóorvos, Németországban otthonra lelt tanár, kormánytisztviselő, vállalkozó, jogász, banki alkalmazott, világjáró nyelvzseni éppúgy van közöttük, mint NAV-munkatárs, jógaoktató és kántor. Az itthon tanítók a Nők-40-nel mielőbb nyugdíjba szeretnének menni, mert igencsak elfáradtak, míg azok, akikre nem vár család, tovább próbálgatják önmagukat, s ötletből szerencsére nincs hiány. Többüknél unokák visznek még több fényt az életbe; egy 6. unokáját váró nagypapa a „csúcstartó”.

Előkerültek a négy évtized fotói is; kiskorpádi almaszüretről, gézaházi és tihanyi kirándulásokról, s felidéződtek a Balatonföldváron töltött egy hét képei is, a 10 órakor kacsatánccal záruló diszkózárásról. Az érettségi előtti izgalomról senki sem beszélt.