– Új értékesítési lehetőségek, jó marketing és kapcsolati háló bővítése – ezekre van szüksége a kistermelőknek vállalkozásuk további fejlődéséhez a K&H és a SPAR Hungaricool termékversenyének felmérése szerint. A fogyasztók elérését a kiskereskedelmi láncokon keresztül tartják a leghatékonyabbnak, de bekerülni a boltok polcaira hatalmas ugrás, és egyben kihívás is a gyártás, a minőség és a pénzügyek terén is, amihez sokszor elengedhetetlen a külső forrás bevonása.

Egy sikeres vállalkozás életében a fejlődés folyamatos, ami előbb-utóbb szintlépéshez vezet. De vajon mi kell a növekedéshez? Erre volt kíváncsi a K&H, ezért a SPAR-ral közösen szervezett Hungaricool termékversenyre jelentkező kistermelők körében végzett felmérést. A 108 kistermelő válasza alapján kiderül, hogy habár az offline és online térben is több helyen megtalálhatók a termékeik, a további fejlődéshez elsősorban új értékesítési lehetőségekre (70%) van szükség. Emellett a jó marketinget és a termékek hirdetését (29%), valamint a kapcsolati hálójuk bővítését (22%) szintén fontosnak tartják.

„Egy kistermelő számára, bekerülni a kiskereskedelmi boltok polcaira hatalmas szintlépés, de egyben kihívás is, amire nem csak kapacitási és gyártási, hanem finanszírozási oldalról is fel kell készülni. A többlettermelésnek komoly költségvonzata van, hiszen várhatóan megnő az alapanyag és munkaerőigény, több vagy nagyobb gépre, berendezésre lehet szükség, emellett a logisztikai költségek is megemelkedhetnek. Egy kidolgozott pénzügyi tervvel jó eséllyel mindenre fel lehet készülni, ami amellett, hogy segít átláthatóvá tenni a várható bevételeket, kiadásokat és a cash flow áramlást, külső forrás igénybevételekor is elengedhetetlen” – hívta fel a figyelmet Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője. „Amennyiben a szintlépéshez szükséges tőke nem áll egyösszegben rendelkezésre, jó megoldás lehet a kiemelt mértékű állami támogatással elérhető Széchenyi Kártya Program Max+ hitelmegoldása, ha pedig a céges autóflotta bővítésére vagy cseréjére van szükség, a program lízing konstrukciója” – tette hozzá a szakértő.

Az eladás a boltban a leghatékonyabb

Manapság szinte minden elérhető az interneten, ezért joggal feltételezhető, hogy az online vásárlás a leghatékonyabb. A felmérésben megkérdezett kistermelők szerint azonban egyértelműen a kiskereskedelmi lánc a legjobb (44%), ha a vevők eléréséről van szó, míg a saját honlap, a különböző közösségi média felületek és a termelői piac – ahol szintén nagyobb arányban értékesítenek – nem szerepel az élmezőnyben.