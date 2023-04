Már a parkoló felé közeledve is érezni lehetett, hogy jóval nagyobb a forgalom, mint egy átlag pénteken. Sokan igyekeztek a régi csarnok felé, de volt aki már a halasnál megállt beszerezni a nagypénteki ebédnek vagy éppen vacsorának való friss kopoltyúst.

Fotós: Lang R.

A csarnokba lépve, mintha csak hangyabolyba léptünk volna. Aki csak tehette betért friss zöldségért, aminek ugyan még borsos az ára, de az ünnepi menühöz be kellett szerezni a hozzávalókat. Az őstermelők kínáltak friss tormát, de savanyított őstermelői változat is kapható volt. Természetesen a hagyományos füstölt termékekből is volt választék bőven. - Sertéshúsból készült kézműves füstölt termékeket kínálok, amelyeket perzselt bőrrel gyártunk. Elsősorban a szalonnát és a sonkát keresik a vásárlók, de csak kis mennyiségeket visznek. Úgy látom, hogy nem hűtőbe vásárolnak, hanem csak annyit, ami egy evésre elegendő, hogy mindig friss élelmiszer kerüljön az asztalra, mondta Samuné Kiss Szilvia.

Samuné Kiss Szilvia friss sonkákat kínált. Fotós: Lang R.

Mellette szemet gyönyörködtető mézesek díszelegtek egy másik standon. - A mézeskalácsok a két kezem munkái, a Kreatív Ann Kézműves Műhelyemben szaténszalag rózsákat, pirográf táblákat is készítek. Az a hitvallásunk, hogy mindenki egyedi és különleges annyira, hogy egyedi ajándékot is kaphasson. A piacon először vagyunk, de azt látjuk, hogy az emberek nem szeretik a sorozat és tömeggyártott termékeket, az egyedi ajándékokat keresik, mondta Hideg Anna.

Sláger volt a nyuszis kalács.

Fotós: Lang R.

A Kovászvirág Pékműhely standja a reggeli órákban már üresen árválkodott, érdeklődésünkre Lukács Eszter eladó elmondta: szinte azonnal elkapkodták a frissen sütött termékeket. - Reggel nagyjából negyven perc alatt mindent elvittek. Kenyeret és fonott kalácsot keresett mindenki, de a kerek húsvéti kalácsot is elkapkodták a vásárlók, tette hozzá az eladó. Elmondta: szombatra előrendeléseket is vettek fel, úgyhogy még a húsvét előtti utolsó napon is nagy forgalomra számítanak.