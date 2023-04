A csütörtöki ünnepélyes átadás kapcsán Martin Ferenc polgármester azt mondta, ugyan még csak három és fél éve irányítja a kis települést, mégis úgy érzi, nagy fejlődésen ment át ez idő alatt a község.

– 2019-ben egy leamortizálódott gépparkot vettem át, amit sikerült felújítani, kicserélni – hangsúlyozta a polgármester. – Ugyancsak ez idő alatt a korábbi öregek otthonából egy takaros önkormányzati hivatalt alakítottunk ki, és már közösségi ház is van Somogyaracson. Zsáktelepülésként óriási szükségünk van a falubuszra, ezzel szállítják az óvodásokat, a betegeket, de gyógyszerért is járnak vele, s továbbtanulóknak is jól jön a jármű.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő elmondta, a falubuszt hazai forrásból vásárolták meg a település lakói részére. – A Magyar Falu Program keretében a vidék mintegy ezermilliárd forintot kapott az eltelt pár év során – emelte ki az országgyűlési képviselő. – A település a pár év alatt mintegy kétszáz millió forintot kapott, hogy lakói életminősége javuljon.

Köszöntötte a megjelenteket Bogdán Imre, a Somogy megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Kiemelte, hogy a polgármester mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság ne csak álmodozzon, de érezze is a pozitív változásokat.

Orsós Gábor főállásban látja el feladatát, mint gépkocsivezető. A település eddig öt falubuszt kapott, melyek közül ő a harmadikat „koptatja”. Pápai Tamara fiatal anyuka azt mondta, rövidesen óvodás kisfiával ők is rászorulnak a falubuszra.