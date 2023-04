A történelmi napon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején viselt huszárruhákat és fegyvereket is bemutatták, és az 1956-osok, a végvári vitézek, valamint a kurucok korában használt eszközöket is megismerhették a résztvevők. A legkisebbeket interaktív játszóházzal várták. A napot történelmi bábszínház, airsoft lövészet, iskolás gyermekrajz, valamint plakátkiállítás színesítette, és a szervezők több történelmi előadással is készültek.

Posza Róbert, a Fonyódi Turisztikai Egyesület elnöke lapunknak elmondta, a Bethlen Gábor alapból három millió forintot nyertek arra, hogy megszervezzék a Dicsőséges Magyarország elnevezésű történelmi napot. Hozzátette: fontos, hogy az elmúlt évszázadok jelentős történelmi eseményeire felhívják a figyelmet, a fiatalok pedig megismerjék a magyar katonák, huszárok életét.