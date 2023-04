Volt már munkahelye, ám az energiaárak emelkedése drasztikusan átalakította a vendéglő életét, ahol dolgozott. Az elsők között váltak meg tőle. A húszéves fiatalember családja is vendéglátóhelyet üzemeltet, ám ő – mint mondta – szeretne olyan helyen dolgozni, ahol „igazi” főnöke van, és egy közösség tagja lehet.

– Az a tapasztalatunk, hogy manapság is kizárólag az átlagos értelmi képességű emberek találnak munkát. A sérülteknek alig javult valamit a munkaerőpiaci helyzetük. Az étteremben, ahol dolgozott, nagyon jól kezelték a fiamat, az előkészítést rá lehetett bízni – mondta Birkás Zoltánné. – Most is dolgozik egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyen, csakhogy ez nem fejleszti a képességeit. A hirdetés kapcsán sokan írtak nekem, hogy hasonló helyzettel küzdenek. Pillanatok alatt kiderült, hogy többen vagyunk, mint gondoltam. Nagyon sokan otthon, szinte elzárva tartják az autizmussal élő gyermeküket. Mi a munkával együtt közösséget is keresünk neki – mondta az édesanya.

Birkásék olyan munkahelyre gondoltak, amely a település 15 kilométeres körzetében van és a konyhai kisegítő végzettségű fiúnak 4–6 órás állást biztosítana. A közösség lenne a fontos, mert ha a fiút „elzárják” a külvilágtól, visszafejlődik. Tovább romlik a szociális érzéke, amellyel az autizmussal élők amúgy is küzdenek. Arra is gondoltak, hogy ők maguk indítanának egy vállalkozást, amelyben teret adnának a sorstársaknak is, ám tudják: ez épp a saját fiuk.

– Ha kikerülnek a közösségből, elindulhat egy fajta bezárkózás, amit az oktatási intézmény addig kezelt. Elindulhat egy visszafejlődés, ami után nehéz lesz újra nyitni – mondta lapunknak Benczéné Csorba Margit, a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ igazgatója. – A „Kipróbálom” programunk keretében a munkáltatókkal megismertettük az autistákkal való helyes viselkedést. Az autizmussal élők előnyeit is bemutattuk. Precízek és jól tűrik a monotóniát és sokan közülük nagyon jók az informatika terén.



Hiába folytatnak kutatásokat a tudósok, egyértelmű magyarázatot még ma sem sikerült találniuk arra, hogy mi okozza az autizmust egyre több gyermeknél. Az anya–gyermek kapcsolattal, az étkezéssel is kapcsolatba hozták már, de jelenleg leginkább a genetika felé hajlik a tudomány.

A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ óvodájába jelenleg harmincnégy autista kisgyermek jár. – Szükség volna olyan intézményekre, amelyek az autistákat szakszerűen segítenék az iskola elhagyása után. Amíg az autizmussal élők a köznevelési intézményekben vannak, addig ez eltakarja a problémát. Azonban amint kikerülnek, azonnal jelentkezik. A rendszer ezt nem tudja kezelni – mondta Benczéné Csorba Margit, a kaposvári központ igazgatója.

Kiemelte: az autizmussal élők egyik hasznos képessége, hogy jól látnak át bizonyos rendszereket, s ez munkavégzés közben előnyt is jelenthet. – A programunknak köszönhetően a fiataljaink megismerkedhettek a lehetséges munkahelyekkel, a munkakörülményekkel, mintegy átmenetként az iskolából a munka világába – tette hozzá az igazgatónő, aki szerint az autista gyereket nevelő szülőknek érdemes a fogyatékkal élőkkel foglalkozó civil szervezeteket megkeresniük.