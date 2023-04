Az érdeklődők füstölt libamelles szendvicset is kóstolhattak, amely ételt boros-fügés majonézzel spékeltek meg, de járt hozzá rukkolás saláta is. Igazi ízkavalkád várta a vendégeket. Füstös birsalmakrémet, smokerben sütött édesburgonyás mini pitét, vagy füstben sült kacsát káposztás czekedlivel is kóstolhattunk. A fesztiválon több balatoni borászat kínálta finom nedűit. Pach Gábor pálinkáit kóstoltatta az érdeklődőkkel, amelyek között különleges kiwi pálinka vagy éppen fűszeres gin is szerepelt. Balatonlellére a következő hónapokban is érdeme kilátogatni. Tóth Balázs, a BL Yacht Club vezetője elmondta: egy hét múlva rendezik meg a Kishegyi Kortyok és falatok fesztivált, júniusban pedig a Party Pezsgést. - Az a célunk, hogy ne csak a főszezonban mutassuk meg, hogy érdemes a tóhoz ellátogatni, hanem az év bármelyik hónapjában - tette hozzá. Szombaton délelőtt rajtolt el a VII. Tavaszi Regatta Vitorlásverseny mezőnye, a rossz idő ellenére többen vállalkoztak arra, hogy a Balatonon hajózzanak.