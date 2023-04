A Látrányi ÖTE pillanatok alatt a helyszínre érkezett, és megkezdte az életmentést. A tűzoltók elsődleges feladata az volt, hogy teremről teremre átvizsgálják az iskolát, megtalálják az elveszett gyerekeket, majd megfékezzék a lángokat. Két diákot viszonylag hamar megtaláltak, a harmadik fiatal után hosszú percekig kutattak, végül őt is sikerült kimenteni.



Lendvai Bálint a Látrányi ÖTE parancsnoka a minősítés után lapunknak elmondta, társai a mentési feladatot maradéktalanul elvégezték. A gyakorlat lényege az volt, hogy egyénileg és csapatban is együtt tudjanak dolgozni.

A minősítő vizsga a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői állományának is tetszett. Az értékeléskor elhangzott, az önkéntesek fegyelmezetten álltak hozzá a feladathoz, kiemelkedő szakmai munkát végeztek, ezért is tettek sikeres vizsgát. Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a Látrányi ÖTE is egy olyan egyesület, amelyik jogosult arra, hogy önállóan – a hivatásos egységek nélkül – is beavatkozzon. Ehhez azonban minden évben minősítő vizsgát kell tenniük. Kiemelte, a látrányiak profi, lelkes és felkészült csapat.



Kelemen Ferenc, a Látrányi ÖTE tűzoltás vezetője, a település polgármestere elmondta, még csak 6 és fél évvel ezelőtt alakultak meg, de már négy éve önállóan beavatkozó egységként is dolgozhatnak. Hozzátette, évente 4500 szolgálatban töltött órát vállaltak, ami azt jelenti, hogy négy tűzoltóval, megfelelő képesítéssel és felszereléssel azonnal riaszthatóak. A látrányiak elsődlegesen Látrány, Visz, Somogytúr és Somogybabod településen látnak el szolgálatot. Másodlagos beavatkozó körzetük Balatonlelle és Balatonboglár térsége.





Fotók: Németh L.