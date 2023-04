Stratégiai együttműködési keretmegállapodást írt alá a Magyar Agrártudományi Egyetem (MATE) és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal vezetése csütörtökön.

Szakmai kapcsolódás már eddig is sok volt a két szervezet között, ám azóta a feladataik egyre kiterjedtebbé váltak. A kormányhivatalhoz kerültek a vidékfejlesztési támogatások, miközben az egyetem humán erőforrásai is bővültek. A MATE Közép-Európa legnagyobb agrárfókuszú felsőoktatási intézménye, és teljes egészében Somogyország rendelkezésére áll, mert a hat campust, a 16 kutatóhelyet és az agrártudományi erőközpontot a térség fejlesztésére lehet használni, mondta az aláíráskor Gyuricza Csaba rektor. A cél az, hogy élőbbé tegyék a kapcsolatot a helyi társadalmi és gazdasági élet meghatározó szereplőivel. Így kötöttek megállapodást előbb a kórházzal, aztán a kormányhivatallal.

A vármegye egyik legnagyobb munkáltatója a kormányhivatal, 1400 embernek adnak munkát, és az egyik legnagyobb szervezeti egységük az agráriummal foglalkozik. A szakigazgatási területek közül a növény- és talajvédelem, az erdészeti igazgatóság és az élelmiszer-biztonsági lánc is kapcsolódik az egyetemi képzésekhez.

Neszményi Zsolt főispán mindezt egy példával illusztrálta: van olyan kollégájuk, akit az egyetemen képeztek, a kormányhivatalban töltötte a gyakorlatát, és azóta már a munkavállalójuk lett. Ha a kormányhivatal alkalmazottai megismerik a tudományos élet legújabb eredményeit, az javítja a közszolgáltatást, amit az ügyfeleknek nyújtanak, tette hozzá. Így az együttműködés mindenkinek előnyös, a somogyi polgároknak is.