A hagyományokban az a szép, hogy generációkon át öröklődnek. Előfordul persze, hogy fogalmunk nincs, hogy a tradíció honnan gyökerezik, de egy szép hagyományt ettől még fent lehet és kell is tartani. A Balatonnál az a mondás, hogy a balatoni hajózási idény hagyományosan húsvét előtt, nagyszombaton indul. Nincs ez másként ma sem. Legyen szikrázó napsütés és langymeleg vagy havazással beköszönő szent ünnep (erre is volt már példa), ez első személyhajó az időjárástól függetlenül kifut a siófoki kikötőből és megteszi első tavaszi útját Balatonfüred felé, hogy az északi parti kikötőben ünnepélyesen fogadják az éledő Balatonon elsőként hajózókat.

A tudósítások minden évben a tradícióról szólnak, amiről nem igazán tudjuk, hogy valójában mihez köthető, hol gyökerezik. Talán a Balatoni Gőzhajózási Társaság 1846. áprilisi megalakulásához viszonyítunk, vagy a menetrend szerinti rendszeres hajóforgalom 1847. március 29-i elindulásához. Persze ez a találgatás a lényegen – a hagyomány szépségén – semmit sem változtat. Mégis tucat­nyinál több első hajóindulásról készített híradással a hátam mögött egyszer annyira szeretném megtudni, hogy mi az igazodási pont, ha már az első gőzhajó 1846 szeptemberében történt vízre bocsátása a hónapot illetően kizárható, és ugyanígy a már említett 1847-es dátum is, ami 176 évvel ezelőttre vezet vissza, ellenben ma a 177. hajózási idény indulását ünnepeljük.

Ami ugye a hagyomány szerint nagyszombathoz kötődik. Mindegy is, tudjuk a rómaiaktól, hogy hajózni muszáj. Noha szerintük élni nem feltétlenül kell, azért nem kell mindenben egyetérteni az ókoriakkal.

A hagyományos nagyszombati személyhajó-indulás, ahogy a húsvéti feltámadás, az életet hirdeti. A balatoni életet, ami, ha kisüt a nap, biztosan felélénkül, és akkor lehet majd hajókázni mindenfelé, mert a vízen lenni akkor is jó, ha fogalmunk sincs, hova kössük az első hajó indulásának tradícióját.