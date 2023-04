Elsősorban vendéglátóegységekben és építkezéseken ellenőriznek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal somogyi munkatársai április 17. és 23-a között. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják. Az adóhatóság honlapja szerint a közzétett információk mellett nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. Legutóbb a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó árusokat, kereskedőket ellenőrizték. Csokoládét, virágot, ajándéktárgyat, füstölt sonkát árusító vállalkozások esetében a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálták.