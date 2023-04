A húsvét alatt a közúti forgalom növekedésével kell számolni, ezért a somogyi rendőrök a szabályszegő járművezetők kiszűrése, illetve a közlekedési balesetek megelőzése miatt fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak a somogyi utakon.

A somogyi rendőr-főkapitányságon azt közölték, a korábbi évek gyakorlata alapján az idei húsvéti időszakban is kiemelt hangsúlyt fektetnek az ittasan közlekedő, agresszív, szabályszegő járművezetők kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatára. Batta Zsolt Iván szóvivő azt is közölte lapunkkal: a beígért ellenőrzésekre a húsvéti időszak alatt – mint az év minden szakaszában – a vármegye teljes területén számíthatnak a közlekedők. Az ittas járművezetőkkel szemben – befolyásoltságuk függvényében – szabálysértési, közigazgatási, illetve büntetőeljárás indul.

A rendőrségi szóvivő azt is elmondta, a tapasztalatok szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása jellemzőbb a városi környezetre, holott az öv minden ütközési sebesség mellett védi a használót, s megóvja a sérüléstől, illetve csökkenti a sérülés mértékét. A szóvivő azt is közölte, a biztonsági öv használatának elmulasztását is szankcionálja a hatóság. Lakott területen belül tízezer forint, lakott területen kívül 15 ezer, autópályán és autóúton húszezer forint a büntetés. Ha az utas nem csatol, akkor a büntetést is neki szabják ki.