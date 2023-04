Nagypéntektől egészen húsvét hétfőig izgalmas családi- és gyerekprogramok, Tojás- és Nyúlfutam családi futóverseny, koncertek, húsvéti játszóudvar, tojásvadászat, gasztro- és kézműves vásár, borterasz várja a látogatókat Siófokon. A város első idei nagyrendezvényének zenei kínálatában olyan népszerű előadók szerepelnek, mint Kozma Orsi és Zenekara, Rácz Gergő, valamint a Kiscsillag zenekar. A gyerekeket tojásvadászat, koncertek, bűvészműsor és a Nyuszi várja.

Nagypénteken este Kozma Orsi és Zenekara nyitja meg az ünnepi eseményeket. A kézműves vásár, a gasztro kitelepülők és a borterasz már a fesztivál első napjától várja a látogatókat.

Szombat délelőtt a családoké a főszerep, a kisebbeket a Pitypang zenekar Nyuszi Bulija várja a színpadnál, majd a gurulós járművel érkező apróságok a Nyúl-derby játékos versenyén száguldhatnak. Megnyílik a háromnapos Levendula játszóház húsvéti kézműves programokkal, a Víztoronynál felállított tojásfa feldíszítésében pedig a rendezvény látogatói is közreműködhetnek. Délután fellépnek a helyi táncegyesületek, Kalap Jakab várja a gyerekeket, este pedig felejthetetlen koncertet ad Rácz Gergő.

Húsvétvasárnap a játékos sportról szól. Hatodik alkalommal rajtol el a Balatuning Egyesület Tojásés Nyúlfutama a Fő térről. A 2 x 550 m-es méteres távot a legkisebbek kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával is teljesíthetik. A tojásevő és tojáspucoló verseny végén megválasztják a Tojáskirályt. A programon bemutatkozik #hashtEGG Toyee, a világ egyetlen #selfie Tojás kabalája. A délelőtti aktív programok után délután a Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja lép fel, majd a helyi táncegyesületek folytatják a programot. Délután a Kaláka együttes lesz a színpadon a kicsik legnagyobb örömére. A vasárnap este a Kiscsillag zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. Húsvéthétfőn is színes és izgalmas programok várják a rendezvény látogatóit. A családoknak érdemes már délelőtt ellátogatniuk a Fő térre, ahol a gyerekek elmondhatják kedvenc húsvéti verseiket és Siófokon is útjára indul a hagyományőrző húsvéti locsolkodás és karikázó bemutató a Balaton Táncegyüttessel. Délután a Húsvéti Varázsnyuszi, Varázs Tamás fergeteges bűvészműsora várja a gyerekeket és zárja a programot Siófokon, a nyár fővárosában. 2023-ban 55 éves Siófok város, ahol idén Varga Imre szobrászművész születésének 100. évfordulója és a Balaton Táncegyüttes 60. születésnapja is színesíti a jubileumi programsorozatot. Új kiállítótérrel, színes rendezvényekkel és születésnapi Siófok55 Városnappal vár minden érdeklődőt egész évben Siófok. Megújult kiadványokkal, arculattal, online kvízjátékkal, új honlappal és megannyi izgalmas programmal, aktivitással készül Siófok a 2023-as évben, hiszen itt kezdődik a Balaton.