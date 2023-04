Évekkel ezelőtt is sok programot szerveztek a zenét, dallamokat kedvelőknek. A könnyű zenétől karaoken keresztül a rockig szinte minden műfajt megtalálhatták az érdeklődők a palettán. Aztán jött a covid és csaknem megszűnt ez a fajta zenei élet, míg most ismét két zenekar is színpadra léphetett.

Mondhatni, zsúfolásig megtelt a központ aulája, ahol aztán körbeülték a színpadot. Míg hallgatták és lábdobogással kísérték az együtteseket, aközben torkuk sem száradt ki a rockereknek és a rockzenét kedvelőknek. Nagy taps fogadta a Hugo’s Rock Band zenekar tagjait, akik egyórás műsorral alapozták meg a hangulatot. Őket követve a másodikként fellépő és szervező Woodpecker együttes tagjai csaptak a húrok közé. (A Nagyatád környékiek már tudják honnan ered a név: „harkályt” jelent. Az együttes vezetőjéről, Harkály Gyuláról nevezték el magukat a zenészek). Jó hangulatban telt az este, várják a folytatást.

Valami elindult Nagyatád zenei életében ismét. Bíznak abban, hogy jó irányban haladnak és lesz folytatás a többi műfajban is.