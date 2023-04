A politikus azt írta, az iskola műfűves pályájája mellett állítanák fel a 25x45-ös rendezvénysátrat, ahol ősztől tavaszig korizhatnak majd a gyerekek.

- A jégkorong régi szenvedélyem, és azt is tudom, hogy Siófokon és környékén nem vagyok ezzel egyedül. Ezért is örülök, hogy végre Siófokon is lehetőség nyílhat az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítására, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője posztjában. A balatonboglári jégpályát üzemeltető Vécsei Mihállyal már többször beszélgettünk a siófoki projekt megvalósításáról. A Siófoki Tankerülettel és az Önkormányzattal lefolytatott egyeztetéseket követően úgy tűnik, hogy révbe érhet a kezdeményezés.