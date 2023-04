– Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves – ezzel a mondattal kezdte kaposvári tanítását Téglás Márton budapesti színész, aki Jézus szerepét játszotta a virágvasárnapi darabban. Az utcai előadásban a Biblia több eredeti szövegét is hallhatta a sokaság. – Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és minden nap nagy lakomát rendezett – csendült fel a második példabeszéd az Európa parkban.

Sarkadi Kiss János, az előadás rendezője lapunknak elmondta: korábban hat helyszínen álltak meg a szereplők. Idén azonban úgy döntöttek, hogy kettővel több megállót építenek be a darabba. A színészek és a többi szereplők zenével, énekszóval vonultak végig a Fő utcán. Jézus tanításait pedig 200-300 méterenként hallhatták a résztvevők.

A virágvasárnapi felvonulásban a kíváncsiskodók is részt vettek. A közönség együtt sétált és énekelt a színészekkel. Az utolsó métereknél egy igazi szamár is csatlakozott a tömeghez. A Jézust alakító Téglás Márton az állat hátán vonult be a Hősök templomához (Jeruzsálembe). Sarkadi Kiss János kiemelte: a virágvasárnapi színdarab attól is tökéletes, hogy a kaposváriak fokozatosan bekapcsolódnak és együtt élnek az előadással.