- Változatos munkakörökben dolgozhatnak az idén nyáron is a fiatalok – mondta el lapunk érdeklődésére Dakó Roland, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet régióvezetője.

– Kaposváron, Marcalin és Nagyatádon kívül természetesen a Balaton-parti településeken is várják a jelentkezőket. Iskolaszövetkezetüknél eddig csaknem 450-en regisztráltak a júniustól augusztusig terjedő időszakra. Legtöbben helyiek, de a jelentkezők között nyíregyházi, debreceni és a miskolci is van az idén.

Az ipari és élelmiszer-feldolgozók éppúgy fogadják az ifjakat, mint a szolgáltatók. A somogyi fürdőkben úszómestereket, csúszdafelügyelőket és medencetakarítókat is várnak, a jelentkezők többsége azonban akárcsak az előző években, úgy 2023-ban is balatoni állásra pályázik. A kamaszok és a huszonévesek Siófokon, Balatonbogláron és Balatonlellén kívül többek közt Fonyódon keres munkát. Dakó Roland hangsúlyozta: a fiatalok egy része felszolgáló, szakács, recepciós, konyhai kisegítő és eladó munkakör iránt érdeklődik, sokan szállodában, gyorsétteremben, vendéglőben, cukrászdában vagy épp játszóházban, kölcsönzőben, butikban akarnak pénzt keresni. A tavalyi órabér átlag 1500 forint körül alakult, idén nagyjából 1600–1800 forintot is elérheti, de a nyelvtudás és a szakmai ismeretek tovább növelhetik a fizetést.

– Arra számítunk, hogy Kaposváron június közepétől augusztus végéig csaknem 800 fiatal vállal munkát – hangsúlyozta. – A többiek főként a Balaton-parton állnak munkába. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mindig a nyári időszak a legerősebb, s azon belül is júliusban dolgoznak a legtöbben.

A nagyáruházak folyamatosan veszik fel a diákokat, a Balaton-parton is mindig van munka a nyáron.

Garantált a bér, ha minden tiszta

Betöltött 15. életév, 18 év alattiaknál szülői engedély, s kötelező orvosi vizsgálat: ezek a főbb követelmények diákmunka vállalása esetén. Dakó Roland kiemelte: akik iskolaszövetkezet közvetítésével állnak munkába, azok garantáltan megkapják a munkabérüket. Vállalkozásuk előzetesen ellenőrzi a diákmunkások munkahelyét, s a szálláskörülményeket is. S hogy a fiatalok mire kívánják költeni a keresetüket? A szakember szerint alapvetően anyagi helyzetüktől függ, de a diákmunkások egy része fesztiválra, utazásra, új mobilra gyűjt, míg mások a tandíjra spórolnak vagy a jogosítvány mielőbbi megszerzését tartják fontosnak.