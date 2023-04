A hagyományokhoz híven a babócsai polgármesteri hivataltól indult a menet, melynek élén már hatodik alkalommal a Szigeti Oroszlánok hagyományőrző csoport haladt és közben még lövéseket is leadtak korabeli fegyvereikkel a tagok. Érkezéskor nagy taps fogadta őket és a polgármesteri hintó utasait. Jáger Gábor polgármester örömmel mondta, hogy a korabeli nárcisz nap nagy ünneppé nőtte ki magát. Szép idő és szép környezet várta a basa-kertbe érkezőket.

Tíz főzőcsapat készítette közben titkos ételsorát, szépítették a főzőhely környezetét, mert azt is pontozták. A színpadon egymást váltották a fellépők. Volt zumba bemutató, de táncoltak a barcsi Borókások is. Nagy várakozás és igazi tömeg várta Nótár Maryt, Kaczor Ferit, valamint Operett Boglárkát és Hoffmann Ricsi operett énekeseket. Megérkeztek a színpad előtti térre a Szigeti Oroszlánok, akik kardot rántottak, hogy aztán magyar és török vitézként küzdjenek meg. Pár pisztoly és puska is elsült nagy durranással. A napot Molnár Orsi zenés gyermekműsorát követő tombolasorsolás és kerti party zárta a Voice Zenekar jóvoltából.

Nagy várakozás előzte meg a főzőcsapatok eredményhirdetését. A szakértő zsűrinek a bolhói időutazók törökös ételsora ízlett a legjobban. Őket követte az Együtt Bakházáért Egyesület káposztával kísért sült oldalasa. Harmadik helyre az Együtt Taranyért Egyesület dunai módra készített halleve került.