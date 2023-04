– Az érdekel bennünket legjobban, hogy a baloldal által megtorpedózott Európai Uniós támogatás megérkezzen a Zselicbe – mondta Gelencsér Attila. Nem jogállamisági akadálya van és nem a demokráciai deficit, hanem a baloldal áldozatai a zselici emberek – tette hozzá.

– A legfontosabb témánk nem független a háborútól. A kormány már rengeteg válságot látott: migrációs válság, koronavírus, háborúra adott elhibázott brüsszeli szankciók – sorolta a Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő kiemelte, a döntéshozók nem tétlenek. – Nem a baloldal receptjét követjük, ami a családok anyagi helyzetének megcsorbításáról szól – húzta alá a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandrát a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos, kormányszóvivőt, látta vendégül Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője

Fotós: Lang Róbert

– Továbbra is fontos számunkra, hogy a kis- és nagyvállalkozók, a nyugdíjasok és a családvédelmi intézkedéseknek köszönhetően a családok is biztonságban érezhetik magukat, mert a baloldallal ellentétben a kormány nem vesz el – mondta Szentkirályi Alexandra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi helyzetben jó példa lenne a nehézségek leküzdésére a nemzeti egység, ám a baloldal dollárokkal begurított kottából játszik ahelyett, hogy a kormánnyal közösen az emberek pártjára állna.