Az intézmény közösségi oldalán számolt be diákjai irigylésre méltó teljesítményéről. A kaposvári gimnázium tanulói ugyanis nem csak helyi, megyei, de országos versenyeken is remekeltek az elmúlt időszakban. De a táncsicsos fiatalok nemzetközi matematika versenyen is kitűntek a versengő tanulók közül. Mind a négy évfolyamon, akik az első tízbe kerültek, vagy éppen dobogós helyezéseket ért kimagasló matematika tudásuk.