Az út szélén, az árkokban és a bokrokban is bőven találtak szemetet az önkéntesek. Még a virágzó kökénybokron is lógott egy elhasználódott autógumi. Az illegális szemetelők ruhát, mosókefét, a fűnyírógép vázszerkezetét, műanyag flakonokat és sörös dobozokat is kihajítottak Kaposfüred határában.

– Elkeserítő és nagyon bosszantó, hogy ennyien szemetelnek – mondta gyűjtés közben lapunknak Hegedüs Péter. A férfi hozzátette, minden adott ahhoz, hogy háztól elvigyék a szemetet, mégis sokan inkább kihajítják az út szélére, ami számára elfogadhatatlan.