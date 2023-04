Újra élettel telt meg pénteken a Csokonya Thermal szabadtéri, füves területe és a medencék környéke. A szervezők szerint soha nem volt még annyi gyerek a fürdőben, mint a sportágválasztó napon. Unatkozó diákokat egyáltalán nem lehetett látni, mindenki megtalálta a legmegfelelőbb elfoglaltságot.

A felújított nagy medencénél az úszást és a vízilabdát, a meleg vizes fürdőhely szomszédságában a dzsúdót, a napozóhelyeknél a kézilabdát, a labdarúgást és az íjászatot népszerűsítették. Hajtó Péter, a fürdő társtulajdonosa az eseményen kiemelte, azért is szervezték meg a sportágválasztó napot, hogy minél többeknek megmutassák, milyen jövőképe van a fürdőnek. Az is szempont volt, hogy a gyerekek megismerjék a vízilabdázás szabályait, nemsokára ugyanis oktatják a sportágat a településen. Hamarosan megalakul majd a vízilabdaközpont, június 30-tól már táborokat is szerveznek a fürdőben.

– Ez is nagy szó, de elsősorban az a legfontosabb, hogy az emberek tudják, itt újra működik a fürdő – mondta Hajtó Péter. – Soha nem látott számú gyermek jött most el hozzánk. Ez óriási dolog, hiszen tavaly decemberben nem gondolta senki azt, hogy itt fürdő lesz, most pedig tele van élettel – tette hozzá a fürdő társtulajdonosa.