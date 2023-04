A felvételi épület és előterének rekonstrukcióján kívül a peron akadálymentesítéséről, a meglévő állomásépület modernizálásáról, belső átalakításáról, s a gyalogos-felüljáró felújításáról is gondoskodnak a kivitelező cég dolgozói. A kivitelezés nettó összege több mint egymilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió forint. Az Építési és Közlekedési Minisztérium kérdésünkre azt is közölte: a Balatonszéplak-felső vasúti megállóhely állomásépületének korszerűsítése, belső átalakítása és környezetrendezése is megtörténik. A munkát márciusban kezdik, s december 31-ig befejezik. Az a fejlesztés nettó mintegy 595,7 millió forintba kerül. – A Balaton déli partjára vezető 86 kilométer hosszú vasútvonal 2010 óta több projektben, átfogó felújításon esett át – közölte a szaktárca. Több lépcsőben újult meg a balatoni vasútvonal.