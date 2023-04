A Kiskrúdy versenyre a házigazda siófokiakon kívül érkeztek tanulók Kaposvárról, Székesfehérvárról, Marcaliból és Zalaegerszegről. A szakácsok street food kategóriában mérték össze tudásukat.

Nagy volt a sürgés-forgás a siófoki gimnázium tankonyhájában. A zalai csapat jércehúsos taco-t tálalt avokádós majonézmártással és zöld salátával. De készült parajos láng-burger majonézes lilakáposzta salátával, haltempura pita köntösben és suchi is. A főétel mellett különleges desszerteket is kóstolhatott a szakmai zsűri. A málnás mascarponés fánk mellett mentás-mézes krémmel, mákos mousse-al, fehércsokoládés öntettel, tésztaropogóssal tálalt profiterolt is kínáltak a csapatok. Az ételek, sütemények mellé különleges koktélok, például angol zelleres Virgin Mojito is járt.

A csapatok a tálalásra is nagyon odafigyeltek. Az asztalokat tavaszi virágokkal dísztették és az ételek különleges formavilágú tányérokon tálalták. – A tanulók az ágazati alapvizsgára készülve teljesítettek versenyfeladatokat, így is szerettük volna segíteni felkészülésüket – mondta el Tóth Krisztina, a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium igazgatója.

A versenyen a Siófoki Szakképzési Centrum Hikman Béla Szakképző Iskola csapata lett az első. A marcali diákok mellett a házigazda, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium csapata állhatott fel a dobogóra. A harmadik helyen a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola tanulói végeztek. A marcali és a siófoki csapat desszertjeiért különdíjban is részerült.