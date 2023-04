A gyerekek egy 115 lóerős, gumi oldalfalú, viharban is használható, balatoni járőrhajóra is felkapaszkodhattak a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság jóvoltából. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos fejtörőket oldhattak meg a résztvevők, a gyerekek nyomdázhattak, puzzle-t rakhattak ki, és sok jó tanácsot kaphattak a QR-kóddal ellátott pohár alátétekről is. Sokan beültek a rendőrautókba vagy motorok nyergébe, megismerkedtek a biztonsági öves szimulátorral. Kerékpáros ügyességi pályán teljesíthettek, és jelvényeket készíthettek.

A covid miatti évek kimaradtak, de most újult erővel igyekeznek bemutatni a munkájukat, a felszerelésüket, hogy közelebb kerüljenek a civilekhez, ezért egyben tartották meg a rendőr-és tűzoltónapot, mondta a szervezők nevében Balaskó Anikó, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság alezredese. A tűzoltó állomásokon a látogatók felölthették a lánglovagok munkaruháját, kipróbálhatták az eszközeiket. A sátorban VR-szemüveget felvéve egy valódinak tűnő lakástűzben kellős közepébe csöppenhettek, mutatta Óvári Timót, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense. A tűzoltó gépjármű fecskendőt és a műszaki mentéshez használatos kocsit is közelről megvizsgálhatták. A KÖTÉL Életmentő Egyesület is eljött, hogy a tűzoltók bemutató eszközparkját kiegészítsék, mondta ifj. Bodó László. A rendezvényen részt vett Neszményi Zsolt főispán, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Molnár Gábor, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Peternel Péter, kaposvári rendőrkapitány is.