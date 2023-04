Az újraélesztést mutatta be Pozsár Eszter, aki egészségügyi képzésben tanul Siófokon. Az iskola elvégzése után mentőtisztként szeretne dolgozni.

– Szerintem az egyik legszebb dolog, amikor segítünk más embereken és igazából ezért is választottam a Baross iskola ezen képzését – tette hozzá.

Az érdeklődő diákoknak lehetőségük volt a siófoki kikötőben édességeket is készíteniük.

– Sütinyalókát csináltunk, amit a gyerekek interaktív módon csokoládéba mártanak, majd megszórják egy kis cukorral – mutatta a finomságokat Leányvári Krisztina, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium szakoktatója. Siófokon 12, Fonyódon pedig 16 kiállító mutatkozott be az általa kínált szakmákkal. Az érdeklődők szolgálati kutyabemutatót is láthattak, ujjlenyomat vételt is kipróbálhatták, valamint bort palackozhattak és robotokkal ismerkedhettek.