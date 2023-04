A virágok látványa, a rendezett kert, nem csak a munkalehetőség és a turisztikai értéke miatt fontos, de a léleknek is igazi manna. – A világban annyi borzalom van, azon dolgozni, hogy megélhessük a szépséget és az örömöt, nagyszerű dolog, mondta Jakab István, az Országgyűlés és a MAGOSZ elnöke az eseményen. Hozzátette: a TulipGarden sikeréből is látszik, hogy nem csak a hollandok képesek nagyot alkotni virágkertészetben, mi is meg tudjuk valósítani.

Süle Katalin Elza, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke is a virág lélekre gyakorolt hatását emelte ki beszédében. – A tulipán szépséget hirdet és egyben a virágzó magyar vidék jelképe is, fogalmazott

– A mostani vészterhes időben különösen értékes, ha örömöt találunk egy virágos kertben, mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő tulipánszezon megnyitóján. Hozzátette: nagyszerű, hogy van 13 olyan helyszín ahova betérve az ember egy pillanatra elfeledheti minden gondját, és felüdül a lelke, feltöltődik. Ez nem csak jó gazdálkodási forma, hanem egy olyan jó dolog, amitől az emberek lelke is feltöltődik. Ez húsvét közeledtével különösen fontos, mondta a politikus.

Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere megköszönte a TulipGarden alapítóinak munkáját és reményét fejezte ki a jövőbeni tervek megvalósításához.

Kicsiben kezdték

A TulipGarden öt évvel ezelőtt 30 ezer hagymával és egy kerttel indult, ma már az ország 13 helyszínén működnek a szőlősgyörökihez hasonlóak.

– Ezzel fenntarthatóvá tettük a tulipánost, így nem kell órákat autózni, hogy valaki tulipántengert lásson. Bárki a saját környezetében találhat tulipánost, mondta Mátrai Zoltán.

A 13 kertben nagyjából 200 ezer négyzetméter területen termesztenek virágot, idén 3 millió hagyma virágzását láthatják a látogatók. - Szőlősgyörökben 9 hektáros területen terül el az élménykertünk, ahol idén 120 ezer hagymával kezdünk, amelyből 50-60 ezer virágzik egyszerre. De hamarosan 1 millió virág lesz. Két hete még csak a tulipánok voltak, de azóta elkészült 800 méter út, 1200 méter kerítést építettek, hogy a szezonra minden tökéletes legyen a györöki TulipGardenben.

A tulipánok, nárciszok és jácintok mellett három hektáron levendula is növekszik, amely a TulipGarden része. Ennek kialakítására kertészeti pályázat segítségével nyert forrást a tulajdonos.