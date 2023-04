Megszabadították téli bundájuktól a rackajuhokat a drávaszentesi telepen a napokban. Közel 200 birka töltötte itt a telet. Az idén 143 kisbáránnyal gazdagodott az állomány, így már 343 racka várja a kihajtást a darányi borókásba. Mielőtt azonban nekivágnának a már megszokott útnak, egy kis fazonigazítás várt a jószágokra. A nyírás és a körmölés mellett a kötelező oltásaikat is megkapták. Manapság már kiveszőben van a juhok nyírásának mestersége, a juhászok is alig művelik, főleg, ha több száznyi állatról van szó. Ezért minden tavasszal, kihajtás előtt külön nyíróbrigádokat fogadnak, a brigádok speciálisan erre a munkára szakosodtak. Korábban a nemzeti park is ilyen brigádokkal végeztette a nyírást, és ezen alkalmakkor a kollégák elsajátíthatták a géppel nyírás technikáját. Ennek köszönhetően az elmúlt években már a nemzeti park munkatársai maguk végzik a nyírást és persze a körmölést is.