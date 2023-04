A szomszédunkban zajló háború az élet egyre több területén érezteti hatását. Úgy tűnik, most a lőszerből fogyunk ki hamarosan. Sejtem, ez a tény sokaknál azért nem világrengető kérdés.

A rendvédelmi szervek nem panaszkodnak, és igazából nem is nagyon szellőztetik, mennyi lőszerrel rendelkeznek, és azt sem, hogyan fogy abban az áldozatos munkában, hogy biztonságban tudjanak minket. A polgári lakosság pedig csak kétféleképpen találkozhat fegyverrel, illetve az ahhoz szükséges lőszerrel. Vagy vadászik vele, vagy sportlövő, és e célnak megfelelően céloz be dolgokat. Ők pedig nagyon is érzik, hogy a világ nem lett békésebb hely az elmúlt években. Hazánkban a törvényi szabályozás kellően szigorú, így a fegyveres hobbik erősen szabályzottak, kevés teret engednek a vétlen, és most már pazarló lövéseknek. Ha ezeken valaki átrágja magát, és még mindig nem ment el a kedve az egésztől, akkor szembesül a rideg valósággal. A lőszerek, bár alapvetően egyszerű szerkezetek, de az a pár részegysége, ami van, roppantmód megdrágult az elmúlt időben. Először a lőpor volt hiánycikk, majd a csappantyú, végül a fránya ólomtartalmú lövedékről derült ki, hogy drágasága mellett még egészségtelen is. A réznek pedig, ami a lövedék fő alkotóeleme, az ára is olyan lett, mint a színe: aranyos.

Most pedig újabb akadály gördült a fegyveresek elé: az ukránoknak annyi lőszerre van szüksége, hogy a gyártóknak se éjjele, se nappala. A lőszer a béke eszköze sosem lesz, de látnunk kell: itt is az emberi gondolkodás határozza meg, miből mennyi az elég, és mire használjuk azt, amink van.

