– Nekünk május elseje a legnagyobb ünnepünk, melyről szinte az egész világon évről évre megemlékeznek – emelte ki Svajda József, a Maszsz megyei vezetője. – A jobb bérek és a kedvezőbb megélhetési körülmények megteremtésén kívül a szolidaritás manapság is éppolyan fontos, mint az elmúlt évtizedekben.

Svajda József felidézte az ünnep történetét, üzenetét, s arról is szólt: Somogyban az utóbbi hónapokban szinte folyamatosan zajlottak a bértárgyalások és a legtöbb helyen 14-16 százalékos emelésről született megállapodás. A rendezvényen három elismerést adtak át, az Év munkáltatója 2023 kitüntetést Sógorka Péter, a Magyar Cukor Zrt. igazgatója vette át.

– Biztos megélhetés, biztonságos munkakörülmények és tervezhető jövő: szerintem a dolgozók életében ennek döntő jelentősége van – mondta Kovács József, a Magyar Cukor Zrt. szakszervezeti titkára, akinek az Év szakszervezeti vezetője 2023 díjat ítélték oda. – Olyan fizetésekre és béren kívüli juttatásokra van szükség, amely mindenki számára biztosítja a tisztességes megélhetést. Szerintem a szakszervezeti munkában különösen fontos a következetesség, s a szociális párbeszéd fenntartása is.

Horváth Sándorné, a Nagyatádi Cérnagyár nyugdíjas klubjának elnöke az Év nyugdíjas szakszervezeti vezetője 2023 kitüntetést kapta. A díjazott 1967-ben kezdett dolgozni a gyárban, s még abban az évben belépett a szakszervezetbe. Jelenleg 34 tagjuk van, s azt mondta: a rendszeres összejövetelek és programok tovább erősítik a csapatukat.

Együtt erősebbek

– Közösséget építünk, s a megújulás során is fontos, hogy értékeinket megőrizzük – hangsúlyozta Király András, a HVDSZ 2000 elnöke. Szita Károly, Kaposvár polgármestere levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit, melyben többek közt arról írt: nagy büszkeség számára – s ebben a szakszervezetnek is nyilvánvaló érdemei vannak –, hogy a kaposvári vállalkozások ilyen körülmények között is helyt állnak, s rugalmasságukkal biztosítani tudták és tudják a folyamatos munkát.

A rendezvényen elhangzott: a Szolidaritási Alapítvány 33 éve kezdte el működését Egerszegi László és Svajda József gondozásában, s azóta segíti a rászorulókat, az idősek rekreációját és a fiatalok tanulását. Az ösztöndíjat azok kapják, akik valamilyen téren tehetségesek és rászorultak.